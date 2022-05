La boum littéraire Le Rize, 1 octobre 2022, Villeurbanne.

La boum littéraire

Le Rize, le samedi 1 octobre à 18:00

Spectacle participatif Par le théâtre Am Stram Gram (coopérative d’écriture). Le premier jour, trois écrivains se donnent rendez-vous pour écouter des chansons. Ils en choisissent six. Six tubes, des années 60 à nos jours. Les trois écrivains inventent une histoire qu’ils découpent en six épisodes. Le deuxième jour, chaque auteur dispose de quelques heures pour écrire deux épisodes. Règles du jeu: textes et chansons alternant, chaque texte doit se terminer par le titre du morceau qui suit. Va finir ton texte avec Billie Jean ou La Macarena! Le jour J, les spectateurs sont en piste, sous la boule à facettes, les auteurs sont sous les projecteurs; ils livrent à plusieurs voix cette histoire écrite à six mains dans un temps record pour ce Boum Littéraire unique. Les spectateurs-danseurs sont invités à écouter sagement chaque texte, puis à danser follement sur chaque morceau (pas le contraire!). Bienvenue à la Boum! Avec Marcos Carames Blanco, Samuel Gallet et Laura Tirandaz. Durée : 1h / Tout public Réservation en ligne

Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T18:00:00 2022-10-01T19:00:00