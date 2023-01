La Boum – Les Boumboxeurs Marseille 3e Arrondissement, 22 mars 2023, Marseille 3e Arrondissement .

La Boum – Les Boumboxeurs

2023-03-22 18:00:00 18:00:00 – 2023-03-22

Qui n’a jamais rêvé de « clubber » comme s’il était à New-York… Et tout ça en plein après-midi, juste pour être frais pour le contrôle de maths du lendemain ?!



Une boum pour petits et grands pour se défouler, se dépenser et danser sur du bon son : « clubber » et se retrouver en famille sur une musique funky et entraînante en allant de George Clinton en passant par Jackson Five et Kriss Kross. Lâchez prise : cette boum est une suite d’animations explosives pour vous faire bouger, le tout sur un air frais et groovy.



Distribution :

Da Titcha : maître de cérémonie

B-Boy Frenetik / Nadoo : performeurs

Maclarnaque : DJ



Dès 3 ans

https://www.babelminots.com/toutpublic

