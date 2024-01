La boum du samedi soir, spécial kids COMMUNALE SAINT-OUEN Saint-Ouen-sur-Seine, samedi 3 février 2024.

Le samedi 03 février 2024

de 16h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

La boum du samedi soir, spécial enfants, c’est un before lors duquel COMMUNALE SAINT-OUEN et son partenaire Les Doigts dans la prise invitent les petits et les grands à venir se déchaîner sur le dancefloor entourés de jeux faits maison et installés pour l’occasion dans votre Halle.

PARCE QUE VOS ENFANTS AUSSI ONT LE DROIT À LEUR (PRÉ) SOIRÉE ENDIABLÉE

A chaque édition, un thème, une déco, et des DJs invités prêt à s’essayer à un public de mômes survoltés (et à leurs parents qui en profitent tout autant).Pour cette première édition, une équipe de choc saura mettre l’ambiance : Le duo de DJs Bear & Grandpamini, la Maître de Cérémonie Lolaloo des Bois et les jeux grandeur nature de Radikal Utopia (chamboule-tout, docteur maboul géant, à toi de jouer…) !

On se retrouve sur la Place des Fêtes de COMMUNALE ?

COMMUNALE SAINT-OUEN

Place des Fêtes

10 bis rue de l’hippodrome

93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Plus d’informations : communalesaintouen.com

Communale saint ouen