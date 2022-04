La Boum du Samedi Makeda, 9 avril 2022, Marseille.

La Boum du Samedi

Makeda, le samedi 9 avril à 22:00

La BOUM du Samedi, c’est un peu la récréation des adultes. Au programme dès 22h, un “Karaoké dansant” ouvert à tous et accompagné sur scène par nos danseuses et danseurs spécialisés en tube des années 90 ! A partir de minuit on range les micros, pour faire place à la danse avec un DJ Set explosif : dans tes oreilles Gala, Blur, Mc Solaar, Mc Hammer, Ub40, Confetti’s, Talk talk, The Beloved, Technotronic et tous les autres ! INFOS PRATIQUES Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille 7€ + 1€ d’adhésion à l’association Orizon Sud CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE

7€ + 1€ d’adhésion

♫CLUBBING♫

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T22:00:00 2022-04-09T03:30:00