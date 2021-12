Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan La boum du Patou au village Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan

La boum du Patou au village Saint-Lary-Soulan, 31 décembre 2021, Saint-Lary-Soulan. La boum du Patou au village Saint-Lary-Soulan

2021-12-31 18:00:00 18:00:00 – 2021-12-31 19:00:00 19:00:00

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Salle polyvalente Pour faire la fête comme les grands (pour les -12ans) Salle polyvalente Saint-Lary-Soulan

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Autres Lieu Saint-Lary-Soulan Adresse Ville Saint-Lary-Soulan lieuville Saint-Lary-Soulan