La Boum des Minus : Radio Minus Sound system Bibliothèque Hergé Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Le samedi 09 décembre 2023

de 16h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 5 ans. gratuit

A l’occasion de l’édition 2023 du festival Monte le Son des bibliothèques de Paris,la bibliothèque Hergé reçoit le Radio Minus Sound System ! Au programme : atelier masques et boum cosmopolite pour toutes et tous à partir de 5 ans.

Remettre en lumière les trésors cachés de la création

enfantine, tel est le projet du collectif Radio Minus. Pas question de

faire entendre aux enfants les morceaux qu’ils connaissent déjà. Puisant dans

leur discothèque d’enregistrements rares, des titres les plus inattendus et

inclassables du genre, deux DJs pas comme les autres font danser les enfants

sur des musiques oubliées ou méconnues. Tous les styles et zones

géographiques sont ainsi représentés : des orchestrations les plus classiques

aux traitements les plus électroniques, des projets pédagogiques alternatifs

aux bandes originales de dessins animés, du folklore kabyle au disco japonais…

Avec cette boum, Radio Minus se concentre sur les morceaux les plus dynamiques

et dansants de sa collection, agrémentés de visuels vidéoprojetés et ponctués de

jeux et chorégraphies interactifs.

Un atelier de fabrication de masques festifs est proposé

durant la boum.

Animée par une équipe de passionnés : Sylvain

Quément (aka Gangpol) & Yassine de Vos à la pointe du sujet,

collectionnant les disques les plus improbables glanés au gré de leurs voyages

en France et à l’étranger.

Bibliothèque Hergé 2 rue du Département 75019 Paris

Contact : +33140381808 bibliotheque.herge@paris.fr

®Sven Becker