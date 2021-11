Saint-Méloir-des-Ondes Saint-Méloir-des-Ondes Ille-et-Vilaine, Saint-Méloir-des-Ondes La Boum des Lutins Saint-Méloir-des-Ondes Saint-Méloir-des-Ondes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Boum des Lutins Saint-Méloir-des-Ondes, 12 décembre 2021, Saint-Méloir-des-Ondes. La Boum des Lutins La Cambuse du Corsaire 32 rue d’Emeraude Saint-Méloir-des-Ondes

2021-12-12 – 2021-12-12 La Cambuse du Corsaire 32 rue d’Emeraude

Saint-Méloir-des-Ondes Ille-et-Vilaine Saint-Méloir-des-Ondes Après le succès de Maloween au mois d’octobre, l’association La Pirate Family remet ça pour votre plus grand plaisir avec La Boum des Lutins! Au programme :

A 14h30 : Ouverture des portes à 14h30.

A 15h : début du super spectacle “A chacun son tour” de la compagnie “Magie pour tous”. Fin du spectacle vers 16h.

