La boum des fantômes

2022-11-02 15:00:00 15:00:00 – 2022-11-02 18:00:00 18:00:00 Tu aimes danser, jouer et te déguiser ? Alors rejoins-nous à la boum des fantômes avec toute ta famille. Cette année, la boum change de lieu, c'est l'occasion pour passer de la boum habituelle à une boum d'enfer ! Attention, les déguisements sont fortement conseillés ! De 4 à 104 ans. Tarif : 5 €/personne, sur inscription auprès de l'accueil de l'Office de Tourisme : 02 31 14 60 70

