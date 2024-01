LA BOUM des Boumboxeurs L’Ampli Fontenay-le-Fleury, dimanche 5 mai 2024.

LA BOUM des Boumboxeurs Une après-midi faites pour se lâcher et se libérer ! Dimanche 5 mai, 16h00 L’Ampli Sur réservation, tarifs pleins ? €

Du rap live, du Hip Hop, de l’impro, des battles… tous les éléments pour passer un super moment sur de la bonne musique où vous ne pourrez pas vous empêcher de danser ! Venez vous déchaîner sur la piste de danse, en famille, entre amis ou même solo.

L'Ampli Chemin des 4 arpents Fontenay-le-Fleury 78330 Yvelines Île-de-France L'Ampli est un lieu culturel dédié aux pratiques musicales.

Il est composé d’une salle de concert, de studios de répétions, d’un studio d’enregistrement, d’un studio de webradio et d’une salle MAO.

La réservation des studios est ouvertes à tous !

