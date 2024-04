La BOUM de Dialogues, Braderie originale utile et malicieuse 1 place de la liberté, Brest Brest, mardi 9 avril 2024.

La BOUM de Dialogues, Braderie originale utile et malicieuse 1 place de la liberté, Brest Brest 9 – 12 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-09 10:30

Fin : 2024-04-12 12:30

Du 9 au 13 avril, Dialogues lance la BOUM. Une nouvelle braderie originale, utile et malicieuse. Toutes les enseignes font place nette dans leurs rayons et proposent leurs pépites à tout petits prix. 9 – 12 avril 1

https://www.librairiedialogues.fr/rencontres/35354/

Au mois d’avril, Dialogues invite les Brestoises et les Brestois à sa BOUM !

Une Braderie Originale, Utile et Malicieuse pour dénicher une foule de trésors.

Un livre ? Un jeu de société ? Un vinyle collector ?

Les enseignes Dialogues font place nette dans leurs rayons et proposent leurs pépites à tout petits prix.

Musique, manga, jeux, jouets, papeterie, romans… Tout l’univers Dialogues sera réuni dans un seul lieu !

Quand ? Du mardi 9 au samedi 13 avril 2024, de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Et peut-être les semaines suivantes.

Où ? Dans le local à côté des Enfants de Dialogues – 1, Place de la Liberté – Brest.

Plus d’infos sur Facebook

Instagram @librairie.dialogues

Et sur les sites internet de la librairie et des Enfants de Dialogues.

1 place de la liberté, Brest 1 place de la liberté, brest Centre Ville Brest 29200 Finistère