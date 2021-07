La Boum Boule qui ChamBoule ! Coco Velten, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Marseille.

Coco Velten, le samedi 31 juillet à 16:00

Samedi çà te dit?, c’est le nouveau rendez-vous hebdo de l’été dans la fraicheur de l’Îlot Velten. C’est donc dans ce cadre que Les Tannantes sont conviées. ————————————————— La Boum Boule qui ChamBoule ! Que tu aies 1 jour ou 120 ans, viens égayer ton 31 juillet à la Kermesse surprenante, décalée et rocamboulesque, une BOUM à t’en faire perdre la tête et peut-être même la raison, de la musique, des activités & ateliers DIY, du Miam Miam, du Glou Glou et bien sûr des SURPRISES ! Le tout en hommage à notre emblématique pétanque marseillaise… la boule sous toutes ses facettes ! 1 Atelier végétal Bombagraines ! Ateliers participatifs DIY lumineux et magiques faits à partir de récupération 1 tournoi de balle molle (pétanque) 1 boum inter génération 1 Surprise Sur place miam frit ou glacé un bar pour boire Viens seul.e ou accompagné.e à partir de 16h00 sur l’Îlot Velten ________________________________________ Informations pratiques → Entrée libre et gratuite → Les bénéfices du bar permettent au projet Coco Velten d’exister, merci ! Coco Velten c’est : → Des espaces ouverts aux publics qui proposent une programmation culturelle et artistique gratuite et accessible à tous → 40 structures qui ont pris place dans les ateliers bureaux → Une résidence sociale de 80 places pour des personnes en recherche d’un logement durable

