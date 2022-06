La Boum Boom Bum Le Carreau du Temple Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La Boum Boom Bum Le Carreau du Temple, 16 juillet 2022, Paris. Le samedi 16 juillet 2022

de 22h00 à 00h00

. payant Tarif B De 15 à 20€

Une coréalisation Festival Paris l’été et Le Carreau du Temple • Arthur Perole vous invite à faire la fête ! Pour lui, la fête est l’endroit où l’on peut rêver, se réinventer, se rencontrer, où l’on peut se connecter, se lier. C’est pour ses valeurs de convivialité, son rôle social et politique qu’Arthur Perole a voulu embrasser l’univers de la fête, envie décuplée par la crise sanitaire. Alors avec ses danseurs, il vous propose de parcourir différents espaces du Carreau du Temple et de vous prêter au jeu. Munis d’un casque audio, participez à une silent party pensée comme une fête foraine, déambulez entre les entre-sorts, participez au Kabaretto, écoutez La BBBradio, chantez à tue-tête au KaraoLove, activez le jeu La BBBmeet, dansez sur de multiples tubes de nos traditionnelles boums. Soyez libres de créer votre propre fête, d’être tour à tour acteurs, danseurs, chanteurs, dans un dispositif propice à créer du lien, à libérer les sens et décupler l’imaginaire. Les corps gonflés à bloc d’humanité, unissons-nous pour danser jusqu’au DJ set final de Marcos Vivaldi et laissons jaillir l’énergie frénétique de la fête. Distribution Conception Arthur PeroleCollaborateur artistique Alexandre Da SilvaPerformeur.euse.s Séverine Bauvais, Sarah Benoliel, Aniol Busquets, Marion Carriau, Selma Gouyegou, Joachim Maudet, Alexandre Da Silva, Arthur Perole, Lynda RahalMusicien / DJ Marcos Da SilvaRégie générale et lumière Svetlane BoitchenkoffProduction, diffusion Sarah BenolielAdministration Anne VionLogistique Maureen Pette Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris Contact : https://www.parislete.fr/fr/le-programme/la-boum-boom-bum

