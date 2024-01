ANGIE MCMAHON La Boule Noire Paris, dimanche 30 juin 2024.

La scène indie/folk ne s’est jamais aussi bien portée qu’en compagnie de Angie McMahon. Influencée par des artistes tels que Missy Higgins, k.d. lang et Vance Joy, elle dévoile son premier single “Slow Mover” en 2017, certifié double platine, puis un premier album “Salt” en juillet 2019 qui a grimpé au top 5 des charts australiens.Après une pause de trois ans, Angie McMahon est revenue en 2023 avec un nouvel album “Light, Dark, Light Again”. Ce second opus a été écrit à partir des cendres de ses années difficiles mais formatrices : changements dans ses relations, ruptures et découvertes bouleversantes sur elle-même. Si l’envie de s’effondrer pouvait lui traverser l’esprit, elle a trouvé l’espoir, la joie et le soulagement jusqu’à atteindre le bout du tunnel. La poésie tranquille des paroles de Angie McMahon aidera quiconque fait face à sa propre peur en les encourageant à aller de l’avant.Angie McMahon viendra enfin à la rencontre de son public français lors d’un concert à La Boule Noire (Paris) le 30 juin 2024 !

Tarif : 23.50 – 23.50 euros.

Début : 2024-06-30 à 20:00

Réservez votre billet ici

La Boule Noire 120, Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75