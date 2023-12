REVNOIR La Boule Noire Paris, 9 mai 2024, Paris.

REVNOIR est la nouvelle sensation de la scène musicale française de métal.Ce projet, dévoilé en septembre 2023, a été en formation dans l’ombre pendant près de deux ans, avec Maxime Rodriguez-Medallo, Julien Ho-Tong et Kaz Nakazawa, tous anciens membres du groupe. Ils ont désormais été rejoints par Robin Leneutre, l’ancien guitariste fondateur d’Alaska.REVNOIR mélange habilement des éléments de rock, de métal et d’électro sombre pour créer un son puissant et mélodique. Retrouvez REVNOIR sur la scène de la Boule Noire pour un show explosif le 9 mai 2024.

Tarif : 23.50 – 23.50 euros.

Début : 2024-05-09 à 19:30

Réservez votre billet ici

La Boule Noire 120, Boulevard Rochechouart 75018 Paris