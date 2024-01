RORI La Boule Noire Paris, jeudi 4 avril 2024.

Après avoir fait sensation sur les scènes de Pukklepop, des Francofolies ou encore de CORE, c’est celle de La Boule Noire qui accueillera la tornade RORI le 4 avril 2024 ! Les billets sont disponibles.RORI fait ses premiers pas dans la musique avec le groupe BEFFROI. Alors âgée de 16 ans elle rencontre un premier succès avec le titre ‘Swim’ largement diffusé par les radios. Elle foule alors ses premières scènes dont celles de Dour ou des Ardentes, entre autres. La chanteuse se lance en solo en 2020 et livre ses premiers singles qui suscitent directement l’attention des médias et des radios du pays. RORI explique aujourd’hui que ces premiers titres étaient comme des expériences dans un laboratoire musical qui allaient aider à définir la suite.2022 est l’année où RORI est prête à s’assumer pleinement et où elle prend la décision de chanter exclusivement en français. En résulte l’incontournable hit ‘Docteur’ qui explose sur toutes les radios et plateformes de streaming et la propulse ainsi dans la lumière. La jeune belge marque le coup en ce début d’année 2023 avec la sortie de son tour premier EP. Avec ‘Ma saison en enfer’, RORI nous invite dans une œuvre qui mélange différentes couleurs soulignant son éclectisme et son amour pour la pop-culture. RORI se dévoile à travers cet EP et nous offre un regard brut, sans artifice, sur ses problèmes au quotidien. En écoutant, ‘Ma Place’, ‘Soleil’ ou ‘Encore’ on devine aisément certaines de ces influences, celles d’une artiste qui ado se plongeait dans les mangas de Nana, bercée par un fond sonore qui dessinait les premières notes de ‘Tranquility Base Hotel & Casino’ des Arctic Monkeys. RORI exulte, RORI se confie : rien ne devrait être trop sérieux, la vie continue.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-04 à 20:00

Réservez votre billet ici

La Boule Noire 120, Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75