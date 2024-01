IAN CAULFIELD La Boule Noire Paris, 2 avril 2024, Paris.

Ian Caulfield renverse l’idée d’insouciance regrettée, comme un môme défendrait sa cause. Touché par les artistes qui ont agité les années 1990, Sa musique est un mélange de sentiment bête et amoureux, de nostalgie, d’incertitude et autres monstres mélancoliques croisant sa route. il navigue entre le riche passé de la chanson française comme Souchon ou Goldman, et les racines plus rock et inventives que l’on retrouve outremanche, avec des références comme Sad Night Dynamit ou Damon Albarn. Enfin retour sur les devants de la scène avec Idiot du quartier de lune, Ian Caulfield annonce un nouvel EP « Banzaï » pour janvier 2024 et poursuit ses dates à travers la France, avec des premières parties de Noel Gallagher’s High Flying Birds, Hoshi ou encore Zed Yun Pavarotti.

Tarif : 16.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-04-02 à 20:00

La Boule Noire 120, Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75