SAM QUEALY La Boule Noire Paris, 9 mars 2024, Paris.

Autoproclamée princesse de la techno-pop , Sam Quealy est en chemin pour conquérir le monde avec un son unique qui défie les frontières des genres. Ses chansons sauvagement érotiques transgressent les codes classiques et captivent les foules du monde entier. Membre de la légendaire maison de voguing Comme des Garçons, la créativité de Sam ne connaît aucune limite, c’est pour elle un autre moyen de s’exprimer à travers l’art. Avec une présence scénique envoûtante et une aura magnétique presque surnaturelle, de Sam émane une confiance et une attitude de rockstar dans le corps d’une pop star. Sam Quealy est un talent à surveiller de près. Elle partira en tournée en Europe en 2024 et fera escale à La Boule Noire à Paris le 9 mars !

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 20:00

Réservez votre billet ici

La Boule Noire 120, Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75