BIEN La Boule Noire Paris, 7 mars 2024, Paris.

Bien-Aime Alusa, connu sous le nom de Bien, a consolidé son statut de sensation musicale mondiale avec des éloges et des succès qui continuent de s’accumuler. Auteur-compositeur, musicien et chanteur primé aux Grammy Awards, Bien a déjà laissé une marque indélébile sur l’industrie de la musique, et ce, depuis plus de 15 ans en faisant partie intégrante du boys band Sauti Sol. Il fera ses premiers pas en tant qu’artiste solo en 2021 en dévoilant un premier EP “Bald Men Love Better” qui a donné naissance à l’hymne ‘Mbwe Mbwe’, chanson est rapidement devenue l’un des titres les plus diffusés d’Afrique de l’Est en 2022.Originaire du Kenya, Bien en est devenu le tout premier musicien d’Afrique de l’Est à figurer dans les charts britanniques afrobeats avec sa chanson “My Baby (feat. Ayra Starr)”, titre qui obtiendra un remix avec le rappeur français Franglish par la suite. Maintenant que l’anticipation a atteint son pic, Bien dévoile le 17 novembre son premier album solo, “Alusa : Why Are You Topless?”, exploitant à nouveau sa voix rauque et son écriture captivante.Pour la première fois en solo, Bien montera sur la scène de La Boule Noire le 7 mars 2024 !

Tarif : 26.80 – 26.80 euros.

Début : 2024-03-07 à 20:00

La Boule Noire 120, Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75