LOVERMAN La Boule Noire Paris Catégories d’Évènement: 75

Paris LOVERMAN La Boule Noire Paris, 14 février 2024, Paris. Loverman est le projet solo de l’artiste belge James de Graef, ancien membre du groupe rock déjanté, Shht. Pour ce nouveau départ, l’auteur, compositeur bruxellois à la voix profonde, se dévoile dans une formule minimaliste, où la guitare accompagne sa poésie crépusculaire.Marchant dans les pas de Leonard Cohen ou encore de Nick Cave, Loverman évolue dans un univers tout en clair-obscur et livre des chansons habitées, touchant un idéal d’intemporalité.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-14 à 20:00 Réservez votre billet ici La Boule Noire 120, Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75 Détails Catégories d’Évènement: 75, Paris Autres Code postal 75018 Lieu La Boule Noire Adresse 120, Boulevard Rochechouart Ville Paris Departement 75 Lieu Ville La Boule Noire Paris Latitude 48.882198 Longitude 2.34012 latitude longitude 48.882198;2.34012

