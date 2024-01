SKINNY LISTER La Boule Noire Paris, 10 février 2024, Paris.

2023 apporte une résurgence à Skinny Lister qui commencé l’année avec une tournée épique aux États-Unis en première partie de Flogging Molly. Couvrant toute l’étendue du pays, le groupe retrouve sa communauté de fans après quelques années d’absence. Quelques temps avant ça, le groupe était occupé à écrire et enregistrer son sixième album studio, Shanty Punk, prévu pour le 20 octobre, avec des chansons racontant des histoires de concerts et de voyages sur la route.Skinny Lister ont mené une parade sans fin, rassemblant les nouveaux et anciens fans anciens et nouveaux, en passant par le Download Festival, et des tournées à travers l’Europe et l’Amérique du Nord avec Frank Turner et Dropkick Murphys. Il est temps pour le groupe d’inviter les fans français à les retrouver sur scène, le samedi 10 février 2024 à La Boule Noire !

Tarif : 27.50 – 27.50 euros.

Début : 2024-02-10 à 20:00

Réservez votre billet ici

La Boule Noire 120, Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75