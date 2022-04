“La Bouilloire”, comédie policière de Stéphane Lartigue Meilhan-sur-Garonne Meilhan-sur-Garonne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne Meilhan-sur-Garonne EUR 12 12 “La Bouilloire” comédie policière de Stéphane LARTIGUE.

– Avec les comédiens de la troupe Les Grains de Sel.

Bob est mort, il s’est fait refroidir dans une maison dédiée aux plaisirs de ces messieurs. Ce n’est pas glorieux mais c’est pourtant la stricte vérité. Les flics débarquent tel deux frelons dans une ruche, la veuve éplorée en fait des caisses. Ces demoiselles auraient-elles des choses à se reprocher? Qui est l’inconnu de la chambre tonkinoise ? Qui est la rouquine aperçue dans le hall ? Qui était le macchabée ? Où est passée Marie-Rose ? Qui s’est permis de buter un client dans la taule de Renata ? …. Un frère jumeau, c’est nouveau ça !

Mensonges, trahisons, coup de foudre, rebondissements, suspens, le tout saupoudré d’une note de douceur dans ce monde de brute !

Audiard disait : «Un barbu, c’est un barbu, trois barbus, c’est des barbouzes !

