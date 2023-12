Concert : Claude Bourbon La Bougeotte, 20 rue de l’abbatiale Saint-Avit-Sénieur, 22 décembre 2023, Saint-Avit-Sénieur.

Saint-Avit-Sénieur Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 20:30:00

fin : 2023-12-22

Ce complice duo mélange tout ! Chanson française et boléro cubain, jazz andalou et bal trad, rock et berceuse, blues et fado, ou encore bossa nova et rythmes funk. Une voix, une contrebasse et deux guitares qui picorent autour du monde un répertoire haut en couleurs.

Claude Bourbon est une figure unique dans son monde de la guitare. Ses racines sont certainement dans le blues mais il est inspiré par la musique et les chants du monde entier, se les appropriant et les entrelaçant en une performance de blues, jazz, chansons et mélodies défiant tout label.

Événement organisé par L’association « LES BALEINES ROSES » ..

La Bougeotte, 20 rue de l’abbatiale

Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides