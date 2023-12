Concert : Folkfire La Bougeotte, 20 rue de l’abbatiale Saint-Avit-Sénieur, 13 décembre 2023, Saint-Avit-Sénieur.

Saint-Avit-Sénieur Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-13 18:30:00

fin : 2023-12-13

Venez découvrir ce guitariste aux influences Folk alternatives. Ils vous emmène sur les routes des Etats Unis et d’Angleterre avec des covers acoustiques.

Événement organisé par L’association « LES BALEINES ROSES » ..

La Bougeotte, 20 rue de l’abbatiale

Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides