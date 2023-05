Chantal Show’s La Bougeotte, 20 rue de l’abbatiale, 24 août 2023, Saint-Avit-Sénieur.

Saint-Avit-Sénieur,Dordogne

Gauthier Piquet, jeune artiste de Music-Hall. Il nous livre un one man show burlesque où se mêle sketchs absurdes, chansons et musique live.

Événement organisé par L’association « LES BALEINES ROSES » ..

2023-08-24 à ; fin : 2023-08-24 . .

La Bougeotte, 20 rue de l’abbatiale

Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Gauthier Piquet, a young music-hall artist. His burlesque one-man show combines absurd sketches, songs and live music.

Event organized by the « LES BALEINES ROSES » association.

Gauthier Piquet es un joven artista de music-hall. Su espectáculo burlesco unipersonal combina sketches absurdos, canciones y música en directo.

Evento organizado por la asociación « LES BALEINES ROSES ».

Gauthier Piquet ist ein junger Music-Hall-Künstler. Er liefert uns eine burleske One-Man-Show, in der sich absurde Sketche, Lieder und Live-Musik vermischen.

Die Veranstaltung wird vom Verein « LES BALEINES ROSES » organisiert.

Mise à jour le 2023-05-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides