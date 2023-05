Concert : Nevedya La Bougeotte, 20 rue de l’abbatiale, 10 août 2023, Saint-Avit-Sénieur.

Saint-Avit-Sénieur,Dordogne

Chanteuse, actrice, danseuse mais également autrice compositrice. Elle est actuellement Joséphine Baker dans le musical à Bobino.

Événement organisé par L’association « LES BALEINES ROSES » ..

La Bougeotte, 20 rue de l’abbatiale

Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Singer, actress, dancer and songwriter. She is currently Joséphine Baker in the musical at Bobino.

Event organized by the « LES BALEINES ROSES » association.

Es cantante, actriz, bailarina y compositora. Actualmente es Joséphine Baker en el musical de Bobino.

Evento organizado por la asociación « LES BALEINES ROSES ».

Sängerin, Schauspielerin, Tänzerin, aber auch Autorin und Komponistin. Derzeit ist sie Josephine Baker in einem Musical in Bobino.

Die Veranstaltung wird vom Verein « LES BALEINES ROSES » organisiert.

