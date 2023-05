Concert : Patatas Bravas La Bougeotte, 20 rue de l’abbatiale, 20 juillet 2023, Saint-Avit-Sénieur.

Saint-Avit-Sénieur,Dordogne

Duo piano/percussion: Musiques latines, merengue, mambo chacha, reggaeton, avec des intermèdes interactifs (quizz live).

Événement organisé par L’association « LES BALEINES ROSES » ..

La Bougeotte, 20 rue de l’abbatiale

Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Duo piano/percussion: Latin music, merengue, mambo chacha, reggaeton, with interactive interludes (live quizzes).

Event organized by the « LES BALEINES ROSES » association.

Dúo de piano y percusión: música latina, merengue, mambo chacha, reggaeton, con interludios interactivos (concurso en directo).

Acto organizado por la asociación « LES BALEINES ROSES ».

Duo Klavier/Percussion: Latin Music, Merengue, Mambo Chacha, Reggaeton, mit interaktiven Einlagen (Live-Quiz).

Organisiert vom Verein « LES BALEINES ROSES ».

