Concert : Claude Bourbon La Bougeotte, 20 rue de l’abbatiale, 6 juillet 2023, Saint-Avit-Sénieur.

Saint-Avit-Sénieur,Dordogne

Une fusion époustouflante de blues, de jazz, de guitare classique et espagnole par un virtuose de la guitare.

Événement organisé par L’association « LES BALEINES ROSES » ..

2023-07-06 à ; fin : 2023-07-06 . .

La Bougeotte, 20 rue de l’abbatiale

Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A breathtaking fusion of blues, jazz, classical and Spanish guitar by a guitar virtuoso.

Event organized by the « LES BALEINES ROSES » association.

Una impresionante fusión de blues, jazz, guitarra clásica y española a cargo de un virtuoso de la guitarra.

Evento organizado por la asociación « LES BALEINES ROSES ».

Eine atemberaubende Fusion aus Blues, Jazz, klassischer und spanischer Gitarre von einem Gitarrenvirtuosen.

Veranstaltung organisiert vom Verein « LES BALEINES ROSES » .

Mise à jour le 2023-05-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides