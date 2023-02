Joute contée et chantée dans le cadre du mois des langues Espace culturel André Blot 10 Rue André Blot, 18 mars 2023 20:30, La Bouëxière.

Jouteurs : Réjane Deluce – Marie-Jo Joulaud – Matao Rollo – Roger Besnard – Roland Brou – Charles Quimbert – Gaël Rolland – Olivier Lepage

Présentateur : Freddy Deschamps Samedi 18 mars, 20h30 1

http://gallotonic.org/

S’il y en a qui sont bavards comme personne, ce sont les conteurs (conteuses) et les chanteurs (chanteuses) qui viendront s’affronter à La Bouëxière pour notre neuvième joute chantée-contée. Ces gens-là sont particulièrement compétents et dynamiques : il y aura deux équipes constituées chacune d’un conteur, d’une conteuse, d’un ou d’une chanteu-r-se et d’un ou d’une chanteu-r-se-conteu-r-se. Et comme il s’agit d’une affaire très sérieuse, la tâche de l’animateur-arbitre sera d’éviter les débordements !

I n’n’a i sont balots come y’a pas, c’ét les contous e les chantous qi vienront s’entr poëltë a La Bouéssiere pour notr neuvieme empognerie de goul !, L’monde-la ét du monde capabl, qheuru come tout : n’y ara deûz menées d’o chaqe un contou, ene contouse, un chantou e un chantou-contou. E come ét ene afére vra serieûze, n’y ara un perzentou-juge pour te mettr tout ça a lien !

Jouteurs/joutous :

Conteuses/Contouses : Réjane Deluce – Marie-Jo Joulaud

Conteurs/Contous : Matao Rollo – Roger Besnard

Chanteurs/Chantous : Roland Brou – Charles Quimbert

Chanteurs-Conteurs/Chantous-Contous : Gaël Rolland – Olivier Lepage

Présentateur/perzentou : Freddy Deschamps

Espace culturel André Blot 10 Rue André Blot 35340 La Bouëxière La Bouëxière 35340 Ille-et-Vilaine

S’il y en a qui sont bavards comme personne, ce sont les conteurs (conteuses) et les chanteurs (chanteuses) qui viendront s’affronter à La Bouëxière pour notre neuvième joute chantée-contée. Ces gens-là sont particulièrement compétents et dynamiques : il y aura deux équipes constituées chacune d’un conteur, d’une conteuse, d’un ou d’une chanteu-r-se et d’un ou d’une chanteu-r-se-conteu-r-se. Et comme il s’agit d’une affaire très sérieuse, la tâche de l’animateur-arbitre sera d’éviter les débordements !

I n’n’a i sont balots come y’a pas, c’ét les contous e les chantous qi vienront s’entr poëltë a La Bouéssiere pour notr neuvieme empognerie de goul !, L’monde-la ét du monde capabl, qheuru come tout : n’y ara deûz menées d’o chaqe un contou, ene contouse, un chantou e un chantou-contou. E come ét ene afére vra serieûze, n’y ara un perzentou-juge pour te mettr tout ça a lien !

Jouteurs/joutous :

Conteuses/Contouses : Réjane Deluce – Marie-Jo Joulaud

Conteurs/Contous : Matao Rollo – Roger Besnard

Chanteurs/Chantous : Roland Brou – Charles Quimbert

Chanteurs-Conteurs/Chantous-Contous : Gaël Rolland – Olivier Lepage

Présentateur/perzentou : Freddy Deschamps