La boucle du Téléthon Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Semur-en-Auxois

La boucle du Téléthon Semur-en-Auxois, 3 décembre 2022, Semur-en-Auxois. La boucle du Téléthon

rue Buffon Semur-en-Auxois Côte-d’Or

2022-12-03 16:00:00 – 2022-12-03 23:00:00 Semur-en-Auxois

Côte-d’Or Semur-en-Auxois EUR 0 0 Réalisez une boucle en marchant ou en courant pour cumuler une cagnotte au profit du Téléthon.

Vente de soupe, vin chaud et gaufres au profit du téléthon

Ouvert à tous oms-cdsa@sfr.fr +33 3 45 33 91 88 Semur-en-Auxois

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Semur-en-Auxois Autres Lieu Semur-en-Auxois Adresse rue Buffon Semur-en-Auxois Côte-d'Or Ville Semur-en-Auxois lieuville Semur-en-Auxois Departement Côte-d'Or

La boucle du Téléthon Semur-en-Auxois 2022-12-03 was last modified: by La boucle du Téléthon Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 3 décembre 2022 Cte-d'Or rue Buffon Semur-en-Auxois Côte-d'Or Semur-en-Auxois

Semur-en-Auxois Côte-d'Or