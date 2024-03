La boucle du marais Espace culturel du Houlme Briouze, vendredi 26 juillet 2024.

La boucle du marais Au coeur d’un milieu naturel composé de mares, de tourbières, de roselières et de bois tourbeux, découvrez, tout au long des 7 km, toutes les facettes de la plus grande zone humide de l’Orne Vendredi 26 juillet, 09h30 Espace culturel du Houlme 2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE // RESERVATION OBLIGATOIRE au 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr // RDV: Devant l’espace culturel du Houlme à Briouze // Equipement: Chaussures de marche

Son histoire, les espèces protégées, la gestion et le cheptel… Dès 10 ans

Espace culturel du Houlme Briouze Briouze 61220 Orne Normandie