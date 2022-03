LA BOUCLE D’OLC – 50 ET 100KM À LA MARCHE Moineville Moineville Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Moineville

LA BOUCLE D’OLC – 50 ET 100KM À LA MARCHE Moineville, 20 mai 2022, Moineville. LA BOUCLE D’OLC – 50 ET 100KM À LA MARCHE BASE DE LOISIRS SOLAN 1 VAL DE SERRY Moineville

2022-05-20 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-21 20:00:00 20:00:00 BASE DE LOISIRS SOLAN 1 VAL DE SERRY

Moineville Meurthe-et-Moselle Moineville La MILTOL (Maison Intercommunale du Loisir et du Tourisme Orne Lorraine) organise “La Boucle d’OLC – 50 et 100km à la marche” les 20 et 21 mai 2022. Le départ (pour les 100 km et les 50km nuit) s’effectuera à la base de loisirs SOLAN à Moineville le 20/05 à 20h. Pour les 50km, même lieu de départ mais arrivée à Conflans-en-Jarnisy où un repas chaud est prévu pour les participants et où des navettes ramèneront les concurrents des 50km à la base de loisirs. Le départ pour les 50km jour aura lieu le 21/05 à 7h au départ de Conflans-en-Jarnisy (possibilité de navettes depuis Solan) pour un retour à la base Solan de Moineville. Les 24 communes traversées pour les 100km sont les suivantes : Moineville, Auboué, Valleroy, Moutiers, Homécourt, Joeuf, Briey, Avril, Lantéfontaine, Les Baroches, Abbeville-les-Conflans, Thumeréville, Conflans-en-Jarnisy, Friauville, Dompierre, Allamont, Brainville, Ville sur Yron, Jarny, Bruville, Doncourt-les-Conflans, Giraumont, Jouaville, Batilly. Sur le parcours, 14 points de ravitaillement sur le 100km seront proposés : à Homécourt, à Avril, à Briey, à Les Baroches, à Abbeville-les-Conflans, à Conflans-en-Jarnisy, à Friauville, à Allamont, à Brainville, à Ville-sur-Yron, à Doncourt-les-Conflans, à Jouaville et à Batilly. Les tarifs d’inscriptions sont 30€ pour les 100km et 20€ pour les 50km (nuit) et 10€ pour les 50km jour. L’inscription pourra s’effectuer à la MILTOL. Le tissu associatif (sportif, culturel, loisirs…) sera également partenaire au niveau des inscriptions, de l’accueil des participants et des points de ravitaillement. miltol.tourisme@gmail.com +33 9 77 77 32 33 MILTOL

BASE DE LOISIRS SOLAN 1 VAL DE SERRY Moineville

dernière mise à jour : 2022-03-18 par MILTOL

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Moineville Autres Lieu Moineville Adresse BASE DE LOISIRS SOLAN 1 VAL DE SERRY Ville Moineville lieuville BASE DE LOISIRS SOLAN 1 VAL DE SERRY Moineville Departement Meurthe-et-Moselle

Moineville Moineville Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moineville/

LA BOUCLE D’OLC – 50 ET 100KM À LA MARCHE Moineville 2022-05-20 was last modified: by LA BOUCLE D’OLC – 50 ET 100KM À LA MARCHE Moineville Moineville 20 mai 2022 Meurthe-et-Moselle Moineville

Moineville Meurthe-et-Moselle