La boucle des Petits Moulins Saint-Estèphe, 16 juillet 2023, Saint-Estèphe . La boucle des Petits Moulins Parking du Roc Branlant Saint-Estèphe Dordogne

Dordogne Histoire du bief, ses lavoirs, son sentier botanique

Histoire des quatre moulins et de l’industrie artisanale depuis le 15ème siècle

Visite de la forge à Fernand

Pot de sympathie

Tarif : 7€, gratuit moins de 16 ans OTPN

