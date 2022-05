La Boucle de la Bercheroise Berchères-les-Pierres Berchères-les-Pierres Catégories d’évènement: 28630

Berchères-les-Pierres 28630 Berchères-les-Pierres Rendez-vous devant l’église. Toujours dans les pas de carriers, un parcours qui vous permettra de découvrir de magnifiques panoramas sur la cathédrale de Chartres en empruntant le mythique chemin des carriers. randonnée familiale en boucle accompagnée de 12km. Renseignement au 06 13 04 63 96 ou 06 77 49 48 67. Dimanche 26 juin à 9h00 à Berchères-les-Pierres : la Boucle de la Bercheroise +33 6 13 04 63 96 Rendez-vous devant l’église. Toujours dans les pas de carriers, un parcours qui vous permettra de découvrir de magnifiques panoramas sur la cathédrale de Chartres en empruntant le mythique chemin des carriers. randonnée familiale en boucle accompagnée de 12km. Renseignement au 06 13 04 63 96 ou 06 77 49 48 67. pexels

