Gironde Arts plastiques La Boucle Bègles, 26 juillet 2023, Bègles. Arts plastiques Mercredi 26 juillet, 15h00 La Boucle gratuit sur inscription 05 56 49 95 94 Les enfants de 6 à 12 ans laisseront libre cours à leur imagination pour créer des animaux fantastiques lors de cet atelier de collage en récup’. La Boucle 19 Rue Yvonne et Robert Noutary 33130 Begles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 95 94 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T15:00:00+02:00 – 2023-07-26T17:00:00+02:00

