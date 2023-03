Festival HOP La ! La Boucle Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde

Festival HOP La ! La Boucle, 1 avril 2023, Bègles. Festival HOP La ! 1 et 2 avril La Boucle Billetterie web. Prix libre. Le festival HOP La ! embarque les 0-6 ans et leurs familles « sur mon île ». La recyclerie La Boucle à Bègles accueille ce nouveau parcours sensoriel.

Petits et grands explorateurs pourront naviguer entre des ateliers artistiques, spectacle, boum, ou encore découvrir des espaces de création et se laisser emporter par leurs imaginaires ! La Boucle 19 rue Yvonne et Robert Noutary Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.festival-hopla.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:30:00+02:00 – 2023-04-01T18:30:00+02:00

2023-04-02T09:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00 jeune public enfance @avecunpeudimagination

