ATELIER CRÉATION D'UN BONNET AU CROCHET Samedi 25 février, 15h00 La Boucle

Prix libre, Sur inscription : message privé sur les réseaux sociaux, bienvenue@la-boucle.fr ou 09 83 32 45 08.

Laïla, bénévole à La Boucle et passionnée de crochet, vous accompagnera dans la création d’un bonnet. Un projet accessible pour les débutant.e.s ! Tout le matériel est fourni. La Boucle 19 rue Yvonne et Robert Noutary, 33130 Bègles Terres Neuves Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine

