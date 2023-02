ATELIER DE LOISIRS CRÉATIFS EN RECUP’ La Boucle Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gratuit, accès libre

Détourner et réutiliser des objets du quotidien pour de nouvelles créations, c’est ce qu’on vous propose pendant cet atelier. La Boucle 19 rue Yvonne et Robert Noutary, 33130 Bègles Terres Neuves Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-02-18T10:00:00+01:00

2023-02-18T12:00:00+01:00

