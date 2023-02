Vernissage de l’exposition « Les objets ont des souvenirs » La Boucle Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde

Vernissage de l’exposition « Les objets ont des souvenirs » La Boucle, 16 février 2023, Bègles. Vernissage de l’exposition « Les objets ont des souvenirs » Jeudi 16 février, 18h30 La Boucle Venez découvrir les histoires d’objets reçus à la recyclerie mises en mots et en images par Marine et Marion du collectif Même : des récits et dessins colorés de vie qui nous parlent de transmission. La Boucle 19 rue Yvonne et Robert Noutary, 33130 Bègles Terres Neuves Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-16T18:30:00+01:00

2023-02-16T20:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu La Boucle Adresse 19 rue Yvonne et Robert Noutary, 33130 Bègles Terres Neuves Ville Bègles lieuville La Boucle Bègles Departement Gironde

La Boucle Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

Vernissage de l’exposition « Les objets ont des souvenirs » La Boucle 2023-02-16 was last modified: by Vernissage de l’exposition « Les objets ont des souvenirs » La Boucle La Boucle 16 février 2023 Bègles La Boucle Bègles

Bègles Gironde