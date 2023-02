ATELIER FABRICATION D’ÉPONGE LAVABLE TAWASHI La Boucle Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde

ATELIER FABRICATION D’ÉPONGE LAVABLE TAWASHI La Boucle, 10 février 2023, Bègles. ATELIER FABRICATION D’ÉPONGE LAVABLE TAWASHI Vendredi 10 février, 15h00 La Boucle

Gratuit, accès libre

Venez apprendre à réutiliser des chaussettes ou des collants pour fabriquer une éponge lavable tawashi. Un petit pas pour le zéro déchet ! La Boucle 19 rue Yvonne et Robert Noutary, 33130 Bègles Terres Neuves Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T15:00:00+01:00

2023-02-10T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu La Boucle Adresse 19 rue Yvonne et Robert Noutary, 33130 Bègles Terres Neuves Ville Bègles Age maximum 99 lieuville La Boucle Bègles Departement Gironde

La Boucle Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

ATELIER FABRICATION D’ÉPONGE LAVABLE TAWASHI La Boucle 2023-02-10 was last modified: by ATELIER FABRICATION D’ÉPONGE LAVABLE TAWASHI La Boucle La Boucle 10 février 2023 Bègles La Boucle Bègles

Bègles Gironde