APRÈS-MIDI MAQUILLAGES, JEUX DE SOCIÉTÉ ET GAUFRES La Boucle, 8 février 2023, Bègles. APRÈS-MIDI MAQUILLAGES, JEUX DE SOCIÉTÉ ET GAUFRES 8 et 15 février La Boucle Venez profiter d’une après-midi en famille à La Boucle. Des maquillages parce que c’est toujours le bon moment de se déguiser, des jeux de société pour les petits et les grands et un goûter gourmand ! La Boucle 19 rue Yvonne et Robert Noutary, 33130 Bègles Terres Neuves Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-02-08T15:00:00+01:00

2023-02-15T18:00:00+01:00

