Visite de REPLAY et LA BOUCLE La Boucle Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Visite de REPLAY et LA BOUCLE La Boucle, 20 octobre 2022, Bègles. Visite de REPLAY et LA BOUCLE Jeudi 20 octobre, 10h00 La Boucle

Participation sur inscription auprès d’A.DE.L.E.

A.DE.L.E. organise une visite de REPLAY et de la Boucle le 20 octobre 2022 à 10h00. La Boucle 19 rue Yvonne et Robert Noutary, 33130 Bègles Terres Neuves Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine A.DE.L.E. organise une visite de REPLAY et de la Boucle le 20 octobre 2022 à 10h00. Cette visite est ouverte aux professionnels.les et aux publics accompagnés. L’objectif est d’informer et sensibiliser sur les métiers du recyclage, faire découvrir les lieux et communiquer sur les recrutements à venir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-20T10:00:00+02:00

2022-10-20T12:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu La Boucle Adresse 19 rue Yvonne et Robert Noutary, 33130 Bègles Terres Neuves Ville Bègles Age minimum 18 Age maximum 67 lieuville La Boucle Bègles Departement Gironde

La Boucle Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

Visite de REPLAY et LA BOUCLE La Boucle 2022-10-20 was last modified: by Visite de REPLAY et LA BOUCLE La Boucle La Boucle 20 octobre 2022 Bègles La Boucle Bègles

Bègles Gironde