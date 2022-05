“La boucherie Littéraire” Librairie Siloe Albi Catégories d’évènement: Albi

La librairie Siloê Sainte Cécile prévoit d’accueillir le samedi 28 mai 2022, la maison d’édition “La boucherie Littéraire” pour des séances de lectures et de dédicaces avec trois de ses auteurs mais également pour la tenue d’un atelier d’écriture en déambulation dans la ville d’Albi. Cet atelier et ouvert à tous et l’information sera relayée par nos soins mais également par l’office du tourisme. Il est prévu une restitution de cet atelier d’écriture avec l’ensemble des participants mais également des passants. Pour plus de renseignement Téléphone : 05 63 54 39 09 [[http://laboucherielitteraire.eklablog.fr/recent](http://laboucherielitteraire.eklablog.fr/recent)](http://laboucherielitteraire.eklablog.fr/recent) La librairie Siloê Sainte Cécile prévoit d’accueillir le samedi 28 mai 2022, la maison d’édition “La boucherie Littéraire” pour des séances de lectures et de dédicaces. Librairie Siloe 18 Rue Augustin Malroux, 81000 Albi Albi Tarn

