du vendredi 12 novembre au dimanche 28 novembre

A l’occasion des 20 ans du musée La Piscine, en résonance avec les portraits du peintre russe expressionniste Alexej von Jawlensky mettant à l’honneur « le visage », Le Grand Bassin propose une exposition collective inspirée de son travail, plus précisément sur le thème de la « Bouche » ; symbole de l’expression des émotions, par qui s’exprime le langage, par la compréhension universelle d’un sourire offert. Une quinzaine d’artistes et créateurs en proposeront leur propre vision ; sculpturale, illustrative ou appliquée au design d’objets afin de mettre en lumière et de redonner sa place à cette partie du corps, depuis trop longtemps cachée aux yeux du monde. Maisons de Mode proposera, conjointement au Vestiaire, une exposition portant sur son interprétation de la couleur « Bleue » ; symbole des piscines peintes par l’artiste allemande Suzanne Hay.

Entrée libre et gratuite

Le Grand Bassin propose une exposition collective au Vestiaire sur le théme de “La Bouche. 15 artistes et créateurs en proposeront leur vision, à l’occasion des 20 ans du musée La Piscine de Roubaix. Le Grand Bassin 27, Rue de l’Espérance 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord

2021-11-12 to 2021-11-28

