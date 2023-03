La Bottine (marche et course) Port de Decize, 30 avril 2023, Decize .

La Bottine (marche et course)

2023-04-30 – 2023-04-30

Pour contribuer à la vie du territoire, au développement local… Pour consolider l’image de Decize et de la Nièvre, Terres de sport, de dynamisme et de mouvement…

Un événement sportif imaginé et développé par le neversois, Antoine De Wilde, athlète de haut niveau et organisé par l’association « La French Run Évènements ! ». Cette manifestation est un moyen pour lui de partager sa passion du running et de soutenir une cause qui lui tient à cœur.

Un événement sportif porteur de sens, pour soutenir une cause, inciter à la pratique d’une activité physique, contribuer au bien-être…

Une expérience forte créatrice de liens social, intergénérationnel, inter-quartier, inter-régional et, pourquoi pas international…

8h00 : ouverture du village

9h30 : départ Princesses et Chevaliers (course enfant)

10h00 : Départ de la Moustache (10 km) et La Bottine (5 km)

