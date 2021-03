Nevers Nevers Nevers, Nièvre La Bottine Marche/Course Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

du vendredi 11 juin au dimanche 13 juin à Nevers

Rendez vous en Juin pour un week end exceptionnel 100% sportif, 100% festif, 100% solidaire !

– 11 juin à Cosne-Cours-sur-Loire

– 12 juin à Ville de Nevers

– 13 juin à Ville de Decize Comment s’inscrire ?

– Sur papier libre dés maintenant à La French Run

boutique 10 place saint Sébastien à Nevers – Sur le site internet [[www.labottinepower.fr](www.labottinepower.fr)](www.labottinepower.fr ) à partir du 21 mars L’intégralité de votre inscription directement versée à La Ligue Contre le Cancer Comité de la Nièvre ! (vous recevrez individuellement votre récépissé de don). La Bottine Marche/Course Nevers Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

