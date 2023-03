[Rendez-vous d’Exception] Visite Atelier – Fabrication Française La Botte Gardiane Aigues-Vives Catégories d’Évènement: Aigues-Vives

[Rendez-vous d’Exception] Visite Atelier – Fabrication Française La Botte Gardiane, 1 avril 2023, Aigues-Vives. [Rendez-vous d’Exception] Visite Atelier – Fabrication Française 1 et 2 avril La Botte Gardiane La Botte Gardiane, vous ouvre les portes de son atelier à Aigues-Vives et vous dévoile ses secrets de fabrication au travers d’un Rendez-vous d’Exception Toutes nos chaussures sont confectionnées à la main, avec le même savoir-faire depuis 1958. Accompagné-e-s d’un guide, vous pourrez parcourir notre atelier et découvrir le savoir-faire unique de nos artisans !

De la coupe au bichonnage, vous observerez plus de 100 opérations de fabrication.

Savoir-faire & authenticité au rendez-vous ! Dates des Rendez-vous d’Exception Samedi 01/04 :

une visite chaque heure de 9h à 17h Dimanche 02/04 :

une visite chaque heure de 11h à 17h Conditions de réservation : Visites guidées gratuites

Inscritpion Obligatoire

Les visites sont limitées à 15 personnes pour vous proposer une expérience qualitative. C’est pourquoi nous vous conseillons vivement de réserver.

Durée de la visite : environ 45 mn

Pour vous inscrire c'est par ici =>>https://my.weezevent.com/jema-2023 Découvrez dès maintenant nos chaussures & maroquinerie sur notre eshop⇨ https://www.labottegardiane.com/#

2023-04-01T09:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 artisan atelier La Botte Gardiane

