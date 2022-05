La botanique en cuisine – ce que nous mangeons Les Ventes-de-Bourse Les Ventes-de-Bourse Catégories d’évènement: Les Ventes-de-Bourse

Orne

La botanique en cuisine – ce que nous mangeons Les Ventes-de-Bourse, 19 novembre 2022, Les Ventes-de-Bourse. La botanique en cuisine – ce que nous mangeons Les Ventes-de-Bourse

2022-11-19 13:30:00 13:30:00 – 2022-11-19 17:30:00 17:30:00

Les Ventes-de-Bourse Orne Savoir reconnaître ce que nous mangeons d’un point de vue botanique n’est pas banal : une tomate est un fruit, un radis : un tubercule…Les fleurs se mangent-elles? Que sont exactement les épices?….redécouvrez votre assiette en compagnie de l’AFFO, et goûtez à la fin! Savoir reconnaître ce que nous mangeons d’un point de vue botanique n’est pas banal : une tomate est un fruit, un radis : un tubercule…Les fleurs se mangent-elles? Que sont exactement les épices?….redécouvrez votre assiette en compagnie de l’AFFO,… Savoir reconnaître ce que nous mangeons d’un point de vue botanique n’est pas banal : une tomate est un fruit, un radis : un tubercule…Les fleurs se mangent-elles? Que sont exactement les épices?….redécouvrez votre assiette en compagnie de l’AFFO, et goûtez à la fin! Les Ventes-de-Bourse

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Les Ventes-de-Bourse, Orne Autres Lieu Les Ventes-de-Bourse Adresse Ville Les Ventes-de-Bourse lieuville Les Ventes-de-Bourse Departement Orne

Les Ventes-de-Bourse Les Ventes-de-Bourse Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-ventes-de-bourse/

La botanique en cuisine – ce que nous mangeons Les Ventes-de-Bourse 2022-11-19 was last modified: by La botanique en cuisine – ce que nous mangeons Les Ventes-de-Bourse Les Ventes-de-Bourse 19 novembre 2022 Les Ventes-de-Bourse Orne

Les Ventes-de-Bourse Orne