La botanique d’un âne Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre

Orne

La botanique d’un âne Athis-Val de Rouvre, 11 septembre 2022, Athis-Val de Rouvre. La botanique d’un âne RDV sur le stand du CPIE à la Maison du Paysage BREEL Athis-Val de Rouvre

2022-09-11 – 2022-09-11 RDV sur le stand du CPIE à la Maison du Paysage BREEL

Athis-Val de Rouvre Orne Pour un âne, nul besoin de compétences savantes pour connaître ce qui lui est appréciable : berce, fleurs de chardons… C’est au travers de ses choix alimentaires que nous découvrirons la flore du site. Dans le cadre de la Faîtes des légumes.

Chaussures de marche. Pour un âne, nul besoin de compétences savantes pour connaître ce qui lui est appréciable : berce, fleurs de chardons… C’est au travers de ses choix alimentaires que nous découvrirons la flore du site. Dans le cadre de la Faîtes des légumes… Pour un âne, nul besoin de compétences savantes pour connaître ce qui lui est appréciable : berce, fleurs de chardons… C’est au travers de ses choix alimentaires que nous découvrirons la flore du site. Dans le cadre de la Faîtes des légumes.

Chaussures de marche. RDV sur le stand du CPIE à la Maison du Paysage BREEL Athis-Val de Rouvre

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre, Orne Autres Lieu Athis-Val de Rouvre Adresse RDV sur le stand du CPIE à la Maison du Paysage BREEL Ville Athis-Val de Rouvre lieuville RDV sur le stand du CPIE à la Maison du Paysage BREEL Athis-Val de Rouvre Departement Orne

Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/athis-val-de-rouvre/

La botanique d’un âne Athis-Val de Rouvre 2022-09-11 was last modified: by La botanique d’un âne Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre 11 septembre 2022 Athis-Val-de-Rouvre Orne

Athis-Val de Rouvre Orne