« Ombellifère », « corniculé », « lobé » ou autre « oreillettes » : le vocabulaire botanique peut impressionner, mais c'est aussi une grande source de créativité. Pour fêter le printemps des poètes, quoi de mieux que de s'inspirer dans la nature? Suivons Anne Vandenberghe pour cette balade poétique. Balade découverte (2-5 km)

espacedecouverte@parc-normandie-maine.fr +33 2 33 81 13 33 https://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/

