La bota pour petits et grands 44760 Les Moutiers-en-Retz, France Pays de la Loire Les Moutiers-en-Retz, samedi 20 avril 2024.

La bota pour petits et grands Découvrir les plantes sauvages, leurs formidables propriétés et même, leurs goûts, c'est tout ce que vous proposera de découvrir Liza, botaniste et herboriste, pour cette activité parents/enfants Samedi 20 avril, 10h00 44760 Les Moutiers-en-Retz, France Pays de la Loire

Début : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T12:00:00+02:00

Liza c’est un peu notre professeur Chourave à nous (professeur de botanique magique dans Harry Potter). Elle est herboriste et botaniste et en plus d’être douée d’une extrême gentillesse et d’une pédagogie efficace, vous et vos bambins pourront partir à la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales avec leurs parents et découvrir les richesses cachées du végétal. Dégustation en fin de séance si vous êtes sages !

botanique plantes sauvages